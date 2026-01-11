Vzw Arcade geeft hulp aan gezinnen, kinderen en jongeren in een verontrustende leefsituatie. Kinderen en jongeren tussen vier en achttien jaar kunnen er verblijven. In de vestiging in Gistel zijn 44 bedden. Volgens het nieuwe beleidsplan van minister van Welzijn, Caroline Gennez, moeten die altijd vol liggen. Maar dat is niet haalbaar, omdat er soms agressie is.

"Wij gaan niet zomaar een bed vrijlaten. Als we de keuze maken om een bed niet te vullen dan hebben we daar een goede reden voor", aldus Tine Maes, algemeen directrice van vzw Arcade. "Met dat capaciteitsbeheersysteem voelen we minder vertrouwen in onze sector vanuit de overheid."