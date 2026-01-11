8°C
Gistel

Vzw Arca­de uit Gis­tel lan­ceert oproep op soci­a­le media nadat alweer raam door kind kapot gesla­gen is

Vzw Arcade uit Gistel heeft een duidelijke boodschap voor de minister van Welzijn Caroline Gennez: "Agressie los je niet op met meer controle of bedden maximaal te vullen. Vertrouw op deskundigheid." De organisatie voor bijzondere jeugdzorg lanceert de oproep op sociale media nadat alweer een raam kapot is geslagen door een een kind van amper tien jaar. "Geen vandalisme, maar een signaal", zeggen ze bij Arcade.

Vzw Arcade geeft hulp aan gezinnen, kinderen en jongeren in een verontrustende leefsituatie. Kinderen en jongeren tussen vier en achttien jaar kunnen er verblijven. In de vestiging in Gistel zijn 44 bedden. Volgens het nieuwe beleidsplan van minister van Welzijn, Caroline Gennez, moeten die altijd vol liggen. Maar dat is niet haalbaar, omdat er soms agressie is. 

"Wij gaan niet zomaar een bed vrijlaten. Als we de keuze maken om een bed niet te vullen dan hebben we daar een goede reden voor", aldus Tine Maes, algemeen directrice van vzw Arcade. "Met dat capaciteitsbeheersysteem voelen we minder vertrouwen in onze sector vanuit de overheid."

Vijftien ramen

In de nieuwbouw van Arcade is er al schade aan vijftien ramen. Agressie komt hier steeds vaker voor en de kinderen zijn steeds jonger. "Het is een trend dat wij meer dan vroeger zien dat agressie voorkomt bij kinderen tussen de acht en twaalf jaar", vertelt Maes verder. "Waar dat vroeger ook wel het geval was, maar bij kinderen die ouder waren."

De directrice wijst er op dat er met 90 procent van de kinderen geen problemen zijn. Het gaat om een kleine groep die er niet op zijn plaats zit en gespecialiseerde zorg nodig heeft, maar ook daar zijn plaatsen tekort. 

"Zolang die gespecialiseerde zorg niet geïnstalleerd kan worden, blijft dat kind in onze organisatie. Dat heeft een enorm grote druk op medewerkers en andere kinderen die hier verblijven. Zo wordt het kind die hulp nodig heeft niet geholpen met de juiste zorg die het nodig heeft." De directrice is wel blij dat residentieel verblijf voor het eerst erkend wordt en een duidelijke plaats krijgt in het beleidsplan van Gennez.

