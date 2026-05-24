Opnieuw tien­tal­len dode haai­en aan­ge­spoeld in Koksijde

Foto: Claude Willaert

Op het strand van Sint-Idesbald bij Koksijde zijn opnieuw tientallen dode gevlekte gladde haaien aangespoeld. Gisteren werden al 17 dieren gevonden, vandaag kwamen er daar nog eens 36 bij. Daarmee loopt het totaal op tot meer dan 70 aangespoelde haaien.

De haaien spoelen aan tussen Sint-Idesbald en Ster der Zee. De gemeente sluit niet uit dat er nog meer dode haaien aanspoelen. Bij laagwater wordt het strand opnieuw gecontroleerd.

De gevlekte gladde haai komt voor in onze Noordzee, maar de populatie staat al langer onder druk. Het ILVO onderzoekt hoe de soort beter beschermd kan worden, onder meer door te vermijden dat de haaien in visnetten terechtkomen.

Uiteindelijk 28 haaien aangespoeld in Koksijde en De Panne
