De haaien spoelen aan tussen Sint-Idesbald en Ster der Zee. De gemeente sluit niet uit dat er nog meer dode haaien aanspoelen. Bij laagwater wordt het strand opnieuw gecontroleerd.

De gevlekte gladde haai komt voor in onze Noordzee, maar de populatie staat al langer onder druk. Het ILVO onderzoekt hoe de soort beter beschermd kan worden, onder meer door te vermijden dat de haaien in visnetten terechtkomen.