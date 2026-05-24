29°C
Aanmelden
Nieuws
Koksijde

Zeker 16 haai­en aan­ge­spoeld op strand Sint-Idesbald

Haai de panne 01

Foto: Claude Willaert

Op het strand van Sint-Idesbald bij Koksijde zijn meerdere dode gevlekte gladde haaien aangespoeld, wellicht een zestiental. Foto's daarvan gaan rond op sociale media. Mogelijk waren ze bijvangst van vissers.

De haaien spoelden aan tussen Sint-Idesbald en Ster der Zee. Ze waren mogelijk bijvangst van vissers, die ze na het binnenhalen van de netten overboord gegooid hebben. Ze waren in elk geval niet gewond en hadden ook geen bijtsporen. Ze hebben wel inwendige verwondingen.

De laatste jaren is de populatie van gevlekte gladde haaien wel gedaald. Het ILVO, het instituut voor landbouw- en visserij-onderzoek bekijkt momenteel hoe ze de populatie weer kan redden, bijvoorbeeld door te voorkomen dat ze nog vaak in de netten van vissers belanden

Haai de panne 04
Haai de panne 03
Haai de panne 02
Haai de panne 01

Dit is de gevlekte gladde haai

De gevlekte gladde haai is een onschuldige vissoort voor de mens. Het lievelingseten vindt hij op de bodem van de zee en bestaat uit krabben, garnalen, schelpdieren… 

Het lichaam van zo'n haai is glad en langgerekt. De vis wordt meer dan zeventig centimeter lang, tot wel een meter zelfs, en weegt tot drie kilogram. Ze zwemmen meestal per twee of per drie, dat er nu meerdere aanspoelen is toch eerder uitzonderlijk.

De redactie

Meest gelezen

Ongeval Ardooie 3
Nieuws
Update

Als bij wonder geen doden: N37 in Ardooie afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagen
Sinksenrommelmarkt
Nieuws

1400 standhouders op Sinksenrommelmarkt: bezoekers kopen steeds prijsbewuster
Emma Devoddere (25)
Nieuws

Emma (25) en vrienden werden achtervolgd en geslagen door 2 jongeren aan station van Menen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden