De haaien spoelden aan tussen Sint-Idesbald en Ster der Zee. Ze waren mogelijk bijvangst van vissers, die ze na het binnenhalen van de netten overboord gegooid hebben. Ze waren in elk geval niet gewond en hadden ook geen bijtsporen. Ze hebben wel inwendige verwondingen.

De laatste jaren is de populatie van gevlekte gladde haaien wel gedaald. Het ILVO, het instituut voor landbouw- en visserij-onderzoek bekijkt momenteel hoe ze de populatie weer kan redden, bijvoorbeeld door te voorkomen dat ze nog vaak in de netten van vissers belanden

