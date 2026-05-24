Op het strand van Sint-Idesbald bij Koksijde zijn meerdere dode gevlekte gladde haaien aangespoeld, wellicht een zestiental. Foto's daarvan gaan rond op sociale media. Mogelijk waren ze bijvangst van vissers.
De haaien spoelden aan tussen Sint-Idesbald en Ster der Zee. Ze waren mogelijk bijvangst van vissers, die ze na het binnenhalen van de netten overboord gegooid hebben. Ze waren in elk geval niet gewond en hadden ook geen bijtsporen. Ze hebben wel inwendige verwondingen.
De laatste jaren is de populatie van gevlekte gladde haaien wel gedaald. Het ILVO, het instituut voor landbouw- en visserij-onderzoek bekijkt momenteel hoe ze de populatie weer kan redden, bijvoorbeeld door te voorkomen dat ze nog vaak in de netten van vissers belanden
Dit is de gevlekte gladde haai
De gevlekte gladde haai is een onschuldige vissoort voor de mens. Het lievelingseten vindt hij op de bodem van de zee en bestaat uit krabben, garnalen, schelpdieren…
Het lichaam van zo'n haai is glad en langgerekt. De vis wordt meer dan zeventig centimeter lang, tot wel een meter zelfs, en weegt tot drie kilogram. Ze zwemmen meestal per twee of per drie, dat er nu meerdere aanspoelen is toch eerder uitzonderlijk.