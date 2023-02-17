Acht leden van No Surrender zijn 2 jaar geleden al veroordeeld voor moordpoging bij de afrekening met een ex-bendelid. Sommigen zitten nu nog hun straf uit. Vandaag staan 6 van hen terecht voor zogenoemde nevendossiers. De president van toen wordt nu, volgens zijn advocaat, van alles beticht van wat de leden individueel hebben gedaan.

"Het zijn vooral de anderen die schuiven om verantwoordelijkheid bij hem te kunnen leggen en voor zichzelf een mindere verantwoordelijkheid te claimen voor de feiten die zij pleegden", zegt Frank Scheerlinckx, advocaat van de gewezen president van No Surrender.

- Zegt u nu, er waren belangrijkere mensen dan de president?

"Ja, inderdaad. Het is niet omdat er een president is dat er niemand boven staat. In het motormilieu is het nogal logisch dat zowel de 'captain' erboven staat als de 'nomad', die hier ook genoemd is. Dat zijn termen in de terminologie van motorclubs, maar die inderdaad hoger in rang staan dan de president.

