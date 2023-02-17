16°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Opnieuw 6 ex-leden van motor­ben­de voor rech­ter voor geweld

Vlcsnap 2026 03 02 16h27m31s390

In Brugge stonden opnieuw 6 ex-leden van motorbende No Surrender voor de rechter. De feiten waar ze zich voor moeten verantwoorden dateren van ruim 6 jaar geleden. Het gaat om geweldpleging, afpersing en lidmaatschap van een criminele bende. Het Openbaar Ministerie eist straffen van 18 maanden tot 3 jaar, maar geeft toe dat de rechtszaak te lang aansleept. Op 23 maart volgt een vonnis.

Acht leden van No Surrender zijn 2 jaar geleden al veroordeeld voor moordpoging bij de afrekening met een ex-bendelid. Sommigen zitten nu nog hun straf uit. Vandaag staan 6 van hen terecht voor zogenoemde nevendossiers. De president van toen wordt nu, volgens zijn advocaat, van alles beticht van wat de leden individueel hebben gedaan.

"Het zijn vooral de anderen die schuiven om verantwoordelijkheid bij hem te kunnen leggen en voor zichzelf een mindere verantwoordelijkheid te claimen voor de feiten die zij pleegden", zegt Frank Scheerlinckx, advocaat van de gewezen president van No Surrender. 

- Zegt u nu, er waren belangrijkere mensen dan de president? 

"Ja, inderdaad. Het is niet omdat er een president is dat er niemand boven staat. In het motormilieu is het nogal logisch dat zowel de 'captain' erboven staat als de 'nomad', die hier ook genoemd is. Dat zijn termen in de terminologie van motorclubs, maar die inderdaad hoger in rang staan dan de president.

Nieuws

Leden motorbende No Surrender krijgen lichtere straffen in beroep
De redactie
Motorbendes

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Stefanie Sander (43) dan toch niet vrij zonder enkelband, arbeidsauditoraat gaat in beroep

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Leden motorbende No Surrender krijgen lichtere straffen in beroep
2023-04-17 00:00:00 - Zaak rond gruwelijke moordpoging bij No Surrender opnieuw uitgesteld

Leider motorbende Zwevezele dan toch 7 jaar naar de cel

8 leden motorbende No Surrender veroordeeld voor poging moord
2023-06-05 00:00:00 - Extra veiligheidsmaatregelen voor rechtszaak moordpoging motorbende

Extra veiligheidsmaatregelen voor rechtszaak moordpoging motorbende
2023-04-17 00:00:00 - Zaak rond gruwelijke moordpoging bij No Surrender opnieuw uitgesteld

Zaak rond gruwelijke moordpoging bij No Surrender opnieuw uitgesteld
2023-02-17 00:00:00 - Moordpoging motorclub: rechter mogelijk gewraakt

Moordpoging motorclub: rechter mogelijk gewraakt
Aanmelden