Eind 2018 takelde de motorclub een van hun leden zwaar toe in hun clubhuis in Zwevezele en liet de man uiteindelijk achter in Moeskroen. Tijdens de rechtszaak in juni 2023 kregen acht leden celstraffen voor poging tot moord. In beroep krijgen ze nu echter lichtere straffen, tot vier jaar effectieve gevangenis.

De leider van de bende ging niet in beroep, hij blijft veroordeeld tot 7 jaar celstraf.