Eind 2018 takelden leden van de motorbende No Surrender een ex-bendelid zwaar toe in hun clubhuis in Zwevezele. Ze lieten het slachtoffer gewond achter in Moeskroen. Tijdens de rechtszaak in juni vorig jaar kreeg de leider van de bende 7 jaar celstraf, maar hij ging daarna in beroep. Dat beroep trekt hij nu in.

De andere bendeleden gaan wel nog in beroep tegen hun celstraffen.