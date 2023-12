December Dance is een samenwerking tussen het Concertgebouw, het Cultuurcentrum en Kunstencentrum Kaap. Het thema dit jaar is meerstemmigheid en dat komt ook tot uiting in de openingsvoorstelling. De dansers van Opera Ballet Vlaanderen mogen December Dance openen en dat zullen ze op een atypische manier doen.

"Beide stukken vinden hun roots in klassiek ballet, al zal je dat niet meteen denken als je er naar kijkt. In het ene stuk dansen we op pointes, in het andere stuk dansen we op technomuziek. Het wordt een heel boeiend contrast", vertelt Kirsten Wicklund van Opera Ballet Vlaanderen.