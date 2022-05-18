De opening van het nieuwe zwembad- en sportcomplex in Bredene loopt opnieuw vertraging op. De uitbater kan nog geen exacte openingsdatum geven, maar houdt het voorlopig op “ergens in april”.

De vertraging heeft een technische oorzaak. Het zwembad wordt verwarmd met aardwarmte, waarvoor boringen van meer dan één kilometer diep nodig zijn. Net die werken lopen momenteel moeilijker dan gepland. De opening van het complex werd eerder al uitgesteld. Aanvankelijk was het zwembad voorzien voor eind vorig jaar, later werd dat verschoven naar het voorjaar. Ook nu blijkt de timing dus niet haalbaar. Het oude zwembad sloot afgelopen weekend al de deuren.