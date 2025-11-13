Het nieuwe afvalplan van Brugge blijft voor beroering zorgen. Vanaf juni 2026 wordt restafval niet langer wekelijks, maar tweewekelijks opgehaald. Tegelijk stijgt de prijs van een restafvalzak: een 60 liter-zak kost dan 2,5 euro in plaats van 1,70 euro. De stad wil inwoners zo stimuleren om beter te sorteren. Ook het GFT-systeem verandert: de huidige zakjes verdwijnen en maken plaats voor 25 liter-bakjes met een niet-verplicht jaarabonnement van 45 euro.

Daarnaast wordt ook de aanpak van groenafval vernieuwd. De groenafvalzak verdwijnt en wordt vervangen door rolcontainers die via een abonnement worden opgehaald. Brugge wil met deze maatregelen aansluiten bij de doelstellingen uit het Lokaal Materialenplan 2023–2030, dat het restafval verder wil terugdringen.