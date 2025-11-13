In Brugge groeit het protest tegen het vernieuwde afvalbeleid dat in juni 2026 ingaat. Oppositiepartijen Open Vld en Vlaams Belang starten een petitie tegen duurdere restafvalzakken, tweewekelijkse ophalingen en het nieuwe GFT-systeem. Ook oppositiepartijen Groen en N-VA steunen de petitie.
Het nieuwe afvalplan van Brugge blijft voor beroering zorgen. Vanaf juni 2026 wordt restafval niet langer wekelijks, maar tweewekelijks opgehaald. Tegelijk stijgt de prijs van een restafvalzak: een 60 liter-zak kost dan 2,5 euro in plaats van 1,70 euro. De stad wil inwoners zo stimuleren om beter te sorteren. Ook het GFT-systeem verandert: de huidige zakjes verdwijnen en maken plaats voor 25 liter-bakjes met een niet-verplicht jaarabonnement van 45 euro.
Daarnaast wordt ook de aanpak van groenafval vernieuwd. De groenafvalzak verdwijnt en wordt vervangen door rolcontainers die via een abonnement worden opgehaald. Brugge wil met deze maatregelen aansluiten bij de doelstellingen uit het Lokaal Materialenplan 2023–2030, dat het restafval verder wil terugdringen.
"Minder service voor meer geld"
Maar de oppositiepartijen reageren bijzonder kritisch op het plan en intussen lanceerden Open Vld en Vlaams Belang een petitie. Zij vinden dat inwoners minder service krijgen voor meer geld en vrezen vooral meer sluikstort in dichtbebouwde buurten.
Zo waarschuwde N-VA-fractieleidster Maaike De Vreese eerder al dat de maatregel vooral mensen in appartementen treft. “Voor veel inwoners wordt dit moeilijk haalbaar”, zei ze eerder al. Ook gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche wees eerder al op mogelijke overlast doordat restafval twee weken moet blijven staan.
Gebrek aan overleg en transparantie
Bij Groen klinkt er dan weer kritiek op het proces en het gebrek aan overleg. Raadslid Eva Vanhoorne zei eerder al dat de stad “een uitgewerkt systeem overboord gooit zonder duidelijke uitleg.” Open VLD vraagt vooral transparantie. Gemeenteraadslid Sandrine De Crom zei eerder al dat “ingrijpende veranderingen niet via sociale media mogen worden aangekondigd.”
De stad Brugge plant in het voorjaar een uitgebreide informatiecampagne om inwoners te informeren over de nieuwe regels en de praktische gevolgen.