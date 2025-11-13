8°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Open Vld en Vlaams Belang star­ten peti­tie tegen nieuw afval­be­leid in Brugge

Petitie afvalbeleid Brugge

In Brugge groeit het protest tegen het vernieuwde afvalbeleid dat in juni 2026 ingaat. Oppositiepartijen Open Vld en Vlaams Belang starten een petitie tegen duurdere restafvalzakken, tweewekelijkse ophalingen en het nieuwe GFT-systeem. Ook oppositiepartijen Groen en N-VA steunen de petitie. 

Het nieuwe afvalplan van Brugge blijft voor beroering zorgen. Vanaf juni 2026 wordt restafval niet langer wekelijks, maar tweewekelijks opgehaald. Tegelijk stijgt de prijs van een restafvalzak: een 60 liter-zak kost dan 2,5 euro in plaats van 1,70 euro. De stad wil inwoners zo stimuleren om beter te sorteren. Ook het GFT-systeem verandert: de huidige zakjes verdwijnen en maken plaats voor 25 liter-bakjes met een niet-verplicht jaarabonnement van 45 euro.

Daarnaast wordt ook de aanpak van groenafval vernieuwd. De groenafvalzak verdwijnt en wordt vervangen door rolcontainers die via een abonnement worden opgehaald. Brugge wil met deze maatregelen aansluiten bij de doelstellingen uit het Lokaal Materialenplan 2023–2030, dat het restafval verder wil terugdringen.

Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?

"Minder service voor meer geld"

Maar de oppositiepartijen reageren bijzonder kritisch op het plan en intussen lanceerden Open Vld en Vlaams Belang een petitie. Zij vinden dat inwoners minder service krijgen voor meer geld en vrezen vooral meer sluikstort in dichtbebouwde buurten.

Zo waarschuwde N-VA-fractieleidster Maaike De Vreese eerder al dat de maatregel vooral mensen in appartementen treft. Voor veel inwoners wordt dit moeilijk haalbaar”, zei ze eerder al. Ook gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche wees eerder al op mogelijke overlast doordat restafval twee weken moet blijven staan.

Gebrek aan overleg en transparantie

Bij Groen klinkt er dan weer kritiek op het proces en het gebrek aan overleg. Raadslid Eva Vanhoorne zei eerder al dat de stad “een uitgewerkt systeem overboord gooit zonder duidelijke uitleg.” Open VLD vraagt vooral transparantie. Gemeenteraadslid Sandrine De Crom zei eerder al dat “ingrijpende veranderingen niet via sociale media mogen worden aangekondigd.”

De stad Brugge plant in het voorjaar een uitgebreide informatiecampagne om inwoners te informeren over de nieuwe regels en de praktische gevolgen.

Petitie afval Brugge
Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Afvalophaling Petitie

Meest gelezen

Brand1
Nieuws

Twee gezinnen getroffen door zware brand in huurwoning
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Ongeval frituur 1
Nieuws

Man (51) in kritieke toestand na val in frituur op Grote Markt in Ieper

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Az oostende 1

Oostends stadsbestuur niet verrast door zware factuur nadat Serruysziekenhuis uit fusie stapt
Meerjarenplan Avelgem

Avelgem plant 22 miljoen aan investeringen: veilige mobiliteit, moderne infrastructuur en extra groen
Meerjarenplan Middelkerke

Middelkerke stelt meerjarenplan voor: "Geen schulden bij en alles met eigen middelen"
Ocmw ai kortrijk 1

AI helpt maatschappelijke assistenten in het OCMW in Kortrijk
Blankenberge

Nieuw woonzorgcentrum en casinosite krijgt make-over: Blankenberge investeert 89 miljoen euro
Anzegem

Anzegem investeert in Gemeentepunt, belastingen stijgen niet
Aanmelden