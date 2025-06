Het woonzorgcentrum heeft zeven kamers ingericht voor studenten in een vleugel van het gebouw die niet langer in gebruik was. Die ruimte wilden ze niet zomaar leeg laten staan. De studenten kunnen er verblijven voor 250 euro per maand, maar het centrum heeft een voorwaarde. Van de studenten wordt verwacht dat ze zich minstens vijf uur per week meehelpen met activiteiten voor en met de bewoners.

Al vijf studenten hebben interesse getoond. Als het meevalt bekijkt de directie of ze het project nog verder kan uitbreiden.