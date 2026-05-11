Op en rond het water: Brugge maakt zich op voor Reiefestival met vijf wereldpremières
Ferry Tales - Another Hero & Het Eenzame Westen © Brugge Plus, Jasper van het Groenewoud
Van 4 tot 6 september palmt het Reiefestival opnieuw de Brugse binnenstad in met acht voorstellingen op en langs de reien. Het driejaarlijkse kunstenfestival koppelt erfgoed aan hedendaagse podiumkunsten en pakt deze editie uit met vijf wereldpremières op bijzondere locaties zoals de Coupure, de Langerei en het Adornesdomein.
Het Reiefestival zet dit jaar sterker dan ooit in op locatievoorstellingen en nieuwe creaties. Zo vormt de Langerei het decor voor Ferry Tales van Another Hero en Het Eenzame Westen. Het publiek volgt de voorstelling vanop toeristische bootjes, terwijl tientallen figuranten uit Brugse amateurtheaterverenigingen de grens tussen fictie en werkelijkheid doen vervagen. Ilse De Koe, Julie Delrue en Tom Ternest zullen de toeschouwers meenemen op de Langerei.
Aan de Coupure brengen Bad van Marie en Zwerm met Kanaal een voorstelling waarin het dagelijkse leven van buurtbewoners centraal staat. Toeschouwers volgen het gebeuren vanop de overkant met verrekijkers, terwijl live muziek het geheel begeleidt.
Ook het Arentshof en het Minnewater worden tijdens het festival omgevormd tot podiumlocaties. Te Jong & Te Laet trekken bezoekers met hun installatie KIOSK mee in een audiowandeling langs verborgen verhalen uit Brugge. Op het Minnewater brengt Spiral Consort samen met de korenfamilie Cantores het akoestische concert Drift.
Ook dans, circus en klassiekers
Daarnaast staan ook bestaande producties op het programma. Het Nederlandse gezelschap Panama Pictures brengt met The Weight of Water een gratis dans- en circusvoorstelling op een drijvende constructie aan het Minnewater. Comp. Marius en Het Scheldeoffensief spelen dan weer Romeo en Julia in de privétuinen van het Adornesdomein.
Ook Steegske, een nieuwe locatievoorstelling van jonge makers Febe Coysman en Lena Majri met onder meer Tania Van der Sanden, maakt deel uit van het festivalprogramma.
The Weight of Water - Panama Pictures © Nasser Hashemi
Festivalcentrum in Hof Arents
“Met het thema ‘Stroom’ laten we niet alleen de reien van Brugge spreken, maar ook nieuwe artistieke ideeën en verhalen”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. “Het Reiefestival geeft makers de kans om te experimenteren op unieke locaties en brengt cultuur letterlijk dichter bij de mensen.”
Naast het podiumprogramma is er ook een uitgebreid randprogramma in en rond Salon en Hof Arents, dat opnieuw dienstdoet als festivalcentrum. Het mobiele cultuurhuis Uitwijken trekt bovendien al vanaf eind augustus door Brugse deelgemeenten met de voorstelling Het Genootschap van Verloren Dingen.
“Het Reiefestival zet Brugge op een bijzondere manier in beweging”, zegt burgemeester Dirk De fauw, die ook voorzitter is van Brugge Plus. “Door podiumkunsten te verbinden met onze reien en historische plekken ontstaat een unieke beleving die je nergens anders vindt.”