De nieuwe kaart van het Departement Omgeving toont op welke plaatsen in Vlaanderen de bodem het gevoeligst is voor zwellen en krimpen van de ondergrondse kleilaag. Hoe gevoeliger, hoe meer risico op verzakkingen en barsten of scheurtjes in woningen. Het gaat dan om zogenaamde ‘plastische gronden’. In West-Vlaanderen zijn er verschillende gebieden rood gekleurd.