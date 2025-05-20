Volgens gouverneur Carl Decaluwé is de maatregel noodzakelijk: “Sinds 17 augustus is het debiet onder de minimale drempel gezakt en er is voorlopig geen beterschap in zicht. Om de ecologische schade te beperken, moeten we het verbod uitbreiden.”

Het oppompverbod geldt enkel voor onbevaarbare waterlopen. Land- en tuinbouwers die afhankelijk zijn van oppervlaktewater moeten daardoor opnieuw op zoek naar alternatieve bronnen.