Oppompverbod uitgebreid naar Waerevaart en Heulebeek
Door de aanhoudende droogte breidt de gouverneur van West-Vlaanderen het tijdelijk oppompverbod uit. Vanaf vandaag geldt het verbod ook voor de Waerevaart in Gistel en voor het volledige stroomgebied van de Heulebeek in Wevelgem, Kortrijk en Kuurne.
De waterbeheerders stelden woensdag 20 augustus opnieuw vast dat de debieten in verschillende beken onder de kritische grens zijn gezakt. Vooral de Heulebeek kampt al een tijdje met bijzonder lage waterstanden. Daar gold al een gedeeltelijk oppompverbod, maar dat wordt nu uitgebreid naar het volledige stroomgebied. Ook de Waerevaart in Gistel komt op de lijst.
"Uitbreiding noodzakelijk"
Volgens gouverneur Carl Decaluwé is de maatregel noodzakelijk: “Sinds 17 augustus is het debiet onder de minimale drempel gezakt en er is voorlopig geen beterschap in zicht. Om de ecologische schade te beperken, moeten we het verbod uitbreiden.”
Het oppompverbod geldt enkel voor onbevaarbare waterlopen. Land- en tuinbouwers die afhankelijk zijn van oppervlaktewater moeten daardoor opnieuw op zoek naar alternatieve bronnen.
