In het stroomgebied van de Mandel en het stroomgebied van de Hertsbergebeek zijn de waterstanden er ook kritisch laag. Deze stroomgebieden worden ook tijdelijk beschermd tegen waterinname.

Voor de overige waterlopen stellen zich momenteel nog geen problemen. Ook de aanvoer via de kanalen en bevaarbare waterwegen blijft verzekerd. De waterkwaliteit blijft er wel een aandachtspunt. Vanuit Frankrijk merken we wel een dalende tendens in zoetwateraanvoer. Er zijn contacten gelegd met de Franse prefectuur om solidair gebruiksbeperkingen in te voeren. Meer structurele grensoverschrijdende afspraken zijn alvast een aanbeveling om na deze droogteperiode op in te zetten, ook bij periodes van dreigende wateroverlast. De situatie wordt verder op de voet gevolgd. De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar.