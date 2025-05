Hans Mommerency, Boerenbond West-Vlaanderen: “We staan op het punt dat er heel veel behoefte is aan water, vooral om planten in gang te krijgen en te laten blijven leven. De toename of de waterbehoefte is steeds groeiende. Maar we beseffen uiteraard ook wel dat de toestand is wat ze is. En dat iedereen op een verantwoorde manier moet kunnen werken. In een aantal regio's komt er een captatieverbod nu, waardoor het wat moeilijker wordt. En waarbij een aantal alternatieven als de bevaarbare waterlopen en kanalen moeten worden aangesproken om aan dat water te raken. Dat is natuurlijk een dure oplossing.”