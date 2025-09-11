De initiatiefnemers willen de campus uitbouwen tot een springplank tussen onderwijs en bedrijfsleven. “Onderwijs, industrie en maatschappij vinden elkaar hier om samen talent en toekomst te bouwen,” zegt projectcoördinator Esports Kris Vandevoorde.

De Esports Campus wordt mee gefinancierd door de Europese Unie. De werken starten begin 2025, met een geplande opening in de zomer van 2026.