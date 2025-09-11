In Oostkamp zijn woensdag de plannen voorgesteld voor een nieuwe Esports Campus. Het project van KTA Brugge, Scholengroep Impact en Howest moet jongeren, bedrijven en kwetsbare doelgroepen versterken in hun digitale vaardigheden.
De campus wordt geen klassieke game-arena, maar een leeromgeving waar onderwijs, sport en technologie samenkomen. “Ik ben trots dat we niet enkel een arena bouwen, maar vooral kansen creëren. Voor jongeren, voor bedrijven en voor iedereen die mee wil groeien in de digitale samenleving,” zegt Lien Hautekeete, directeur van GO! Technisch Atheneum Brugge.
Kruisbestuiving
Ook Howest ziet in de campus een innovatieve kruisbestuiving. “Het is een plek waar gaming en bewegen samenkomen en waar duidelijk wordt dat de grenzen tussen spelen, leren en trainen steeds meer vervagen,” aldus projectmanager sportinnovatie Charlotte Van Tuyckom.
Europese subsidies
De initiatiefnemers willen de campus uitbouwen tot een springplank tussen onderwijs en bedrijfsleven. “Onderwijs, industrie en maatschappij vinden elkaar hier om samen talent en toekomst te bouwen,” zegt projectcoördinator Esports Kris Vandevoorde.
De Esports Campus wordt mee gefinancierd door de Europese Unie. De werken starten begin 2025, met een geplande opening in de zomer van 2026.