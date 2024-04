De Vlaamse regering heeft net dit weekend een vernieuwingsplan voor zwembaden gelanceerd. Oostkamp kan over een periode van 30 jaar 4,5 miljoen euro subsidie krijgen. Zwembadbeheerder Farys moet dat dossier nu bestuderen.

“Als we geholpen worden door de Vlaamse overheid, die zegt heel nadrukkelijk dat het een functioneel zwembad moet zijn, dan is dat ook onze keuze. We richten ons op de functionele zwemmer en het schoolzwemmen. We zijn ondertussen ook bezig met een masterplan voor de Valkaart. Met de diverse stakeholders bekijken we hoe we ons park midden in het centrum kunnen ontwikkelen met heel veel ambities van andere verenigingen. We gaan dat combineren met een nieuw zwembad, en samen met de subsidie. De puzzel valt goed in elkaar.”