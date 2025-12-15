Oostkamp trekt de komende jaren 80 miljoen euro uit voor grote infrastructuurprojecten. Blikvangers zijn een nieuw zwembad en een nieuw woonzorgcentrum in Ruddervoorde. Ook de dorpskernen en sociale huisvesting krijgen een grondige opknapbeurt.
“We vinden dat een gemeente als Oostkamp, met haar sterke sportwerking en vele lagere scholen, een zwembad verdient”
De twee grootste investeringen in het meerjarenplan van Oostkamp zijn een nieuw zwembad en een nieuw woonzorgcentrum. Voor het zwembad, dat het anderhalf jaar geleden gesloten De Valkaart vervangt, is 11 miljoen euro voorzien. De uitbating komt in handen van Farys.
“We vinden dat een gemeente als Oostkamp, met haar sterke sportwerking en vele lagere scholen, een zwembad verdient,” zegt burgemeester Jan de Keyser. “Zo kunnen leerlingen hier blijven zwemmen. Op de eerste verdieping komt ook een mooie foyer met cafetaria, die door verenigingen gebruikt kan worden.”
Wijk Nieuwenhove in Oostkamp
Ook deelgemeenten komen aan bod
In Ruddervoorde komt op de site Ter Luchte een nieuw woonzorgcentrum. De bouw kost 13 miljoen euro en moet binnen drie jaar afgerond zijn. Het centrum zal plaats bieden aan 119 bewoners.
“Het moet vooral een dorpsgebouw worden met een huiselijke sfeer,” klinkt het bij schepen van Welzijn Nathalie Vandeputte. “De verbondenheid met het dorp vinden we heel belangrijk.”
Daarnaast investeert Oostkamp in de vernieuwing van de dorpskernen van Ruddervoorde en Hertsberge. Ook het centrum van Oostkamp moet groener en aantrekkelijker worden. In Baliebrugge opent volgend schooljaar de vernieuwde kerk, die een multifunctionele invulling krijgt met onder meer kinderopvang.
“Het gebouw wordt een ontmoetingsplek voor iedereen,” zegt schepen van Patrimonium Kris Declercq. “Er blijft ruimte voor de kerkgemeenschap, maar ook voor scholen en verenigingen. De kerk zal elke dag open zijn.”
Verder plant de gemeente de bouw van meer dan 100 nieuwe sociale woningen, onder meer in de wijk Nieuwenhove. 30 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de aanleg van gescheiden rioleringen.
Ook geld voor sport & jeugd
Nog meer geld voor sport en jeugd, 3 miljoen euro, gaat naar het jeugdcentrum en de vernieuwing van de voetbalaccommodatie op de site Ridefort in Ruddervoorde.
Oostkamp werkt tevens aan de komst een bijkomende sporthal op de gronden van het gemeenschapsonderwijs ’t Facet in Oostkamp. Die zou ook door andere scholen en s’ avonds en tijdens het weekend door andere verenigingen kunnen gebruikt worden.