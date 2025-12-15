In Ruddervoorde komt op de site Ter Luchte een nieuw woonzorgcentrum. De bouw kost 13 miljoen euro en moet binnen drie jaar afgerond zijn. Het centrum zal plaats bieden aan 119 bewoners.

“Het moet vooral een dorpsgebouw worden met een huiselijke sfeer,” klinkt het bij schepen van Welzijn Nathalie Vandeputte. “De verbondenheid met het dorp vinden we heel belangrijk.”

Daarnaast investeert Oostkamp in de vernieuwing van de dorpskernen van Ruddervoorde en Hertsberge. Ook het centrum van Oostkamp moet groener en aantrekkelijker worden. In Baliebrugge opent volgend schooljaar de vernieuwde kerk, die een multifunctionele invulling krijgt met onder meer kinderopvang.

“Het gebouw wordt een ontmoetingsplek voor iedereen,” zegt schepen van Patrimonium Kris Declercq. “Er blijft ruimte voor de kerkgemeenschap, maar ook voor scholen en verenigingen. De kerk zal elke dag open zijn.”

Verder plant de gemeente de bouw van meer dan 100 nieuwe sociale woningen, onder meer in de wijk Nieuwenhove. 30 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de aanleg van gescheiden rioleringen.