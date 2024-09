De Oostendse kopstukken trekken nu elk de beslissing naar zich toe. “We zijn bijzonder erkentelijk dat formateur en beoogd minister-president Matthias Diependaele en de andere onderhandelaars van het Vlaamse regeerakkoord voorzien in deze nodige middelen. Zo zorgen ze er mee voor dat Thermae Palace terug zal kunnen schitteren én dit zonder dat er op de Royal Parc-site gebouwen moeten worden neergezet. Het is nu zaak om de renovatie zonder uitstel in 2025 te laten aanvatten. Oostende krijgt straks echt haar parel terug en daar zijn we bijzonder, bijzonder tevreden over.", reageert John Crombez van Vooruit.



Ook kandidaat-burgemeester en N-VA kopstuk Charlotte Verkeyn is tevreden met de beslissing. "De voorbije maanden en weken hebben wij actief overleg gepleegd om deze steun te realiseren, en we zijn blij dat het er dankzij de regeringsvorming onder N-VA-leiding nu effectief komt. Het Thermae Palace-dossier zorgde de laatste tijd voor heel wat beroering. Dankzij de bijkomende Vlaamse steun kan een ingrijpende nieuwbouw vermeden worden, wat de weg vrijmaakt voor een broodnodige restauratie van het historische gebouw. Deze ondersteuning is nu principieel vastgelegd, mede door de N-VA die een sleutelrol speelde in de regeringsvorming.", aldus Verkeyn.

Bart Tommelein die eerder aankondigde dat er geen steun zou komen, reageert nu tevreden via Facebook.