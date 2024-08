Aan het Marie-Joséplein in het centrum van Oostende klagen de buren massaal over de kusttram. Elke vijf minuten passeert er een exemplaar. Het is blijkbaar zo erg, dat buurtbewoners overwegen om naar de rechter te stappen.

"Het is onmenselijk. Als je er begint op te letten word je zot", vertelt buurtbewoner Erna Jonckheere. "Wij vluchten ons huis uit, want het is van 's morgens vroeg tot 's nachts."