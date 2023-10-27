De Oostendse journalist Xavier Taveirne wordt vanaf eind augustus een van de drie vaste gezichten van de actualiteitstalkshow 'De Afspraak' op VRT Canvas. Hij zal het programma afwisselend presenteren met Fatma Taspinar en Kobe Ilsen.
De VRT kiest na het vertrek van Bart Schols voor drie vaste presentatoren van 'De Afspraak'. Fatma Taspinar neemt de helft van de uitzendingen voor haar rekening. De andere helft wordt verdeeld tussen Oostendenaar Xavier Taveirne en Kobe Ilsen.
"Met hun journalistieke ervaring, open blik en nieuwsgierigheid sluiten Kobe en Xavier naadloos aan bij de koers die 'De Afspraak' vorig seizoen insloeg", laat de VRT weten.
"Ik kijk ernaar uit om met 'De Afspraak' de wereld overzichtelijker te maken."
Naast 'De Afspraak' blijft Xavier Taveirne ook het consumentenprogramma 'WinWin' presenteren. Kobe Ilsen blijft dan weer aan de slag voor het radioprogramma 'Weetikveel' en de podcast 'De verrekijkers'.