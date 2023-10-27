De VRT kiest na het vertrek van Bart Schols voor drie vaste presentatoren van 'De Afspraak'. Fatma Taspinar neemt de helft van de uitzendingen voor haar rekening. De andere helft wordt verdeeld tussen Oostendenaar Xavier Taveirne en Kobe Ilsen.

"Met hun journalistieke ervaring, open blik en nieuwsgierigheid sluiten Kobe en Xavier naadloos aan bij de koers die 'De Afspraak' vorig seizoen insloeg", laat de VRT weten.