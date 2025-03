Dankzij camerabeelden werd de huurder van het getroffen appartement snel geïdentificeerd als de man met het mes. Een uurtje later stond de man in de inkomhal van een gebouw op het Wapenplein opnieuw met een mes te zwaaien. Tijdens zijn arrestatie stelde de beklaagde zich weerspannig op. Bovendien was er roetafzetting op zijn duim en had hij een aansteker op zak.