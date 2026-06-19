Het Vlaamse Gewest zal de betrokken strandzone in concessie geven aan de stad Oostende. De stad zal daarna via een openbare procedure op zoek gaan naar een uitbater. Die moet instaan voor de bouw en uitbating van de nieuwe watersportclub.

De concessie wordt voorzien voor een periode van 27 jaar. Volgens de stad moet die lange termijn voldoende ruimte geven om duurzaam te investeren en de site kwalitatief uit te bouwen.