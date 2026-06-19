Stad Oostende heeft de ontwerpconcessieovereenkomst met het Vlaamse Gewest goedgekeurd voor de ontwikkeling van een nieuwe watersportclub op de Oosteroever. Daarmee komt de realisatie van een permanente watersportinfrastructuur op die plek een stap dichterbij.
Het Vlaamse Gewest zal de betrokken strandzone in concessie geven aan de stad Oostende. De stad zal daarna via een openbare procedure op zoek gaan naar een uitbater. Die moet instaan voor de bouw en uitbating van de nieuwe watersportclub.
De concessie wordt voorzien voor een periode van 27 jaar. Volgens de stad moet die lange termijn voldoende ruimte geven om duurzaam te investeren en de site kwalitatief uit te bouwen.
Meer watersport
Met de nieuwe watersportclub wil Oostende de Oosteroever verder uitbouwen als plek voor waterrecreatie en watersport. De toekomstige uitbater zal onder meer moeten inzetten op kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid, milieuzorg en jeugdwerking.
Eerdere procedures voor de watersportclub leidden niet tot een toewijzing. Met de goedgekeurde concessieovereenkomst ligt er nu een nieuw kader op tafel om opnieuw een oproep voor de exploitatie te lanceren.
Potentieel
“De Oosteroever heeft alles in zich om uit te groeien tot een toonaangevende watersportlocatie. Met deze oproep geven we dat potentieel nu echt de ruimte om te groeien”, zegt schepen voor Sport Charlotte Verkeyn.