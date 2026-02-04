12°C
Oos­ten­de zet Noord­zee­vis in de kij­ker tij­dens nieuw culi­nair fes­ti­val Gone Fishing’

Oostende zet Noordzeevis in de kijker tijdens nieuw culinair festival 'Gone Fishing'

Oostende organiseert van 1 maart tot en met 31 mei het nieuwe culinaire festival 'Gone Fishing'. Daarmee wil de stad de visserij, lokale chefs en Noordzeevis in de kijker zetten. Inwoners en bezoekers kunnen tijdens het festival genieten van menu's in lokale restaurants en verschillende culinaire activiteiten.

Met 'Gone Fishing' wil Toerisme Oostende de visserijsector een duw in de rug geven en tegelijkertijd het publiek bewust laten kiezen voor vis uit de Noordzee. Tijdens het festival bieden meer dan dertig restaurants een menu aan tegen een vaste prijs met minder bekende vissoorten.

Verder lanceren tweeëntwintig chefs uit Oostende ook een Gone Fishing kookboek. Tijdens het non-fictie boekenfestival FAAR worden gesprekken en debatten georganiseerd met lokale chefs. Daarnaast gaan chefs aan de slag met verrassende ingrediënten uit de Noordzee binnen het initiatief 'De Noordzee gaat vreemd'. Het festival wordt afgerond tijdens een slotevenement tijdens Oostende voor Anker.

"Met 'Gone Fishing' zetten we voluit in op het authentieke karakter van Oostende", zegt schepen van Toerisme Niko Geldhof. "We willen dat bezoekers weten dat de beste Noordzeevis hier te vinden is, van de boot tot op het bord."

130.000 euro 

Het evenement kan rekenen op 130.000 euro aan middelen vanuit Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Vlaams Minister van Zeevisserij Hilde Crevits (CD&V) benadrukt het belang van het festival. "Het is goed dat een kuststad inspanningen levert om inwoners en bezoekers ook onbekende vissoorten te leren kennen. Mensen willen graag vaker lokale vissen eten, maar we zien dat nog niet in de praktijk", zegt Crevits. "Daarom is dit initiatief belangrijk. We hebben uit vorige campagnes al gezien dat het daadwerkelijk de moeite waard is, zoals de campagne van Vis van het Jaar."

Ook voor de sector is dit initiatief volgens de minister belangrijk. "Het is natuurlijk goed voor onze vissers en onze economie dat we vissen eten die lokaal zijn gevangen en in onze visveiling terechtkomen", zegt de minister. "Dat is een pak dichterbij dan dat de vis van de andere kant van de wereld moet komen."

