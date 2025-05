In het boek, geschreven en geïllustreerd door Oostendenaars Nathalie Depoorter en Niels Beaufays, trekken James, Vis en De Redders op avontuur langs de kust, en leren ze jonge lezers hoe ze met de zee moeten omgaan. Het boek focust op de tien belangrijkste gevaren van de Noordzee en informeert over onder andere de rol van de redders, het belang van verdwaalarmbandjes en de do's en don'ts in en rond het water en op het strand.