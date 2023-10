Oostende wil jeugd lokken met virtuele stadszoektocht via Roblox

Sinds vandaag kan je een virtuele stadszoektocht in Oostende spelen via Roblox. Dat is een online spelplatform dat heel populair is bij jongeren. Met ‘De Gouden Garnaal’ wil de Stad aan Zee jongeren op sleeptouw nemen in de wereld van de Oostendse visserij en de Noordzeegarnaal in het bijzonder.