Het bedrijf van Swen Vincke was met het videospel Baldur's Gate 3 genomineerd voor tien van de zeventien categorieën. Daarbij kruipen spelers in de rol van het hoofdpersonage, in een fantasiewereld, gebaseerd op de middeleeuwen. Het spel wint de prijs van Beste Game, Muziek en beste Verhaal. Ook één van de stemacteurs viel in de prijzen én Baldur's Gate 3 krijgt ook de publieksprijs. De prijzen zijn een bekroning van zes jaar werken aan het spel.

"Als ik elk beeld bekijk in het videogame dat we hebben gemaakt, dan zie ik hoeveel werk daarin is gestopt. Hoeveel het team heeft gedaan voor elke milliseconde van dit ongelofelijk grote spel waaraan we zo lang hebben gewerkt. Heel veel mensen hebben er hard aan gewerkt. Ze werkten er met hart en ziel aan, en hebben het beste van zichzelf gegeven. Dit is ongelofelijk, zegt Vincke.