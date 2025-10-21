13°C
Oos­ten­de roept inwo­ners op om oprit te delen met zorgverleners

Stad Oostende roept haar inwoners op om de plaats voor hun garagepoort of oprit ter beschikking te stellen voor zorgverstrekkers. Een sticker met tijdsaanduiding maakt de plaats kenbaar als parkeerplaats voor onder meer thuisverpleging. 

Judith Ooms, schepen van Mobiliteit: "We willen absoluut de zorgsector beter ondersteunen op vlak van vlot en nabij parkeren bij hun patiënten. De stickers voor het zorgparkeren zitten daarom in een nieuw jasje. De mogelijkheid om aan te duiden op welke tijdstippen de plek beschikbaar is voor een zorgverlener, kan de solidariteit aanwakkeren. Daarnaast gaan we ook actief op zoek, van deur tot deur, in de zones waar parkeren voor zorgverleners nu moeilijker is."

Stad Oostende versterkt ook zelf de ondersteuning voor de zorgsector met 23 bijkomende parkeerplaatsen.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

