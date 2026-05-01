Aan de ingang van het Groot Strand in Oostende is vrijdag de eerste smeerpaal van deze zomer officieel voorgesteld. Verzekeraar AG Insurance en de stad Oostende willen zo bezoekers sensibiliseren rond huidkankerpreventie. Op vier locaties in de badstad kunnen voorbijgangers zich deze zomer gratis insmeren met zonnecrème.
Oostende krijgt deze zomer vier smeerpalen en is daarmee een van de koplopers aan de kust. De palen staan aan de ingangen van het Groeistrand, het Groot Strand en het strand van Mariakerke. Vorig jaar werd in Oostende meer dan 27.000 keer gebruikgemaakt van de gratis zonnecrème.
“Goed insmeren voor je in de zon gaat is belangrijk, maar smeerbeurten herhalen evenzeer”, zegt schepen van Zorg en Welzijn Björn Pannecoucke. “Door zonnecrème gratis en laagdrempelig beschikbaar te maken op drukbezochte plaatsen, herinneren we mensen eraan dat ze zich best beschermen tegen de zon.”
26 smeerpalen aan de kust
Ook schepen van Toerisme Niko Geldhof benadrukt het belang van de actie. “Tijdens de zomer genieten heel wat bezoekers van onze stranden. Deze smeerpalen helpen om mensen bewust te maken van de impact van de zon en herinneren aan het belang van goed insmeren.”
De eerste gebruikers van de smeerpaal worden wellicht de duizenden deelnemers aan de AG Coast Walk, die zaterdag ook door Oostende loopt. In totaal plaatst AG deze zomer 65 smeerpalen in België, waarvan 26 aan de kust. Ook op festivals, in pretparken en aan sportclubs zullen bezoekers gratis zonnecrème kunnen gebruiken.