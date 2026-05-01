Oostende krijgt deze zomer vier smeerpalen en is daarmee een van de koplopers aan de kust. De palen staan aan de ingangen van het Groeistrand, het Groot Strand en het strand van Mariakerke. Vorig jaar werd in Oostende meer dan 27.000 keer gebruikgemaakt van de gratis zonnecrème.

“Goed insmeren voor je in de zon gaat is belangrijk, maar smeerbeurten herhalen evenzeer”, zegt schepen van Zorg en Welzijn Björn Pannecoucke. “Door zonnecrème gratis en laagdrempelig beschikbaar te maken op drukbezochte plaatsen, herinneren we mensen eraan dat ze zich best beschermen tegen de zon.”