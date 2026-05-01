18°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Oos­ten­de plaatst vier gra­tis smeer­pa­len op strand in strijd tegen huidkanker

Smeerpaal Oostende

Aan de ingang van het Groot Strand in Oostende is vrijdag de eerste smeerpaal van deze zomer officieel voorgesteld. Verzekeraar AG Insurance en de stad Oostende willen zo bezoekers sensibiliseren rond huidkankerpreventie. Op vier locaties in de badstad kunnen voorbijgangers zich deze zomer gratis insmeren met zonnecrème.

Oostende krijgt deze zomer vier smeerpalen en is daarmee een van de koplopers aan de kust. De palen staan aan de ingangen van het Groeistrand, het Groot Strand en het strand van Mariakerke. Vorig jaar werd in Oostende meer dan 27.000 keer gebruikgemaakt van de gratis zonnecrème.

“Goed insmeren voor je in de zon gaat is belangrijk, maar smeerbeurten herhalen evenzeer”, zegt schepen van Zorg en Welzijn Björn Pannecoucke. “Door zonnecrème gratis en laagdrempelig beschikbaar te maken op drukbezochte plaatsen, herinneren we mensen eraan dat ze zich best beschermen tegen de zon.”

20260508 131502 KDE 25 KDE 20

26 smeerpalen aan de kust

Ook schepen van Toerisme Niko Geldhof benadrukt het belang van de actie. “Tijdens de zomer genieten heel wat bezoekers van onze stranden. Deze smeerpalen helpen om mensen bewust te maken van de impact van de zon en herinneren aan het belang van goed insmeren.”

"Deze smeerpalen helpen om mensen bewust te maken van de impact van de zon en herinneren aan het belang van goed insmeren.”

Niko Geldhof, schepen van Toerisme

De eerste gebruikers van de smeerpaal worden wellicht de duizenden deelnemers aan de AG Coast Walk, die zaterdag ook door Oostende loopt. In totaal plaatst AG deze zomer 65 smeerpalen in België, waarvan 26 aan de kust. Ook op festivals, in pretparken en aan sportclubs zullen bezoekers gratis zonnecrème kunnen gebruiken.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Zonnecrème

Meest gelezen

IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden
Waterlek ardooie 01
Nieuws
Update

VIDEO - Lek in waterbekken met 70 miljoen liter: water stroomt al binnen in twee huizen
Onduidelijk overlijden Oostende
Nieuws
Update

Tramverkeer Oostende tijdelijk onderbroken na overlijden 63-jarige man in Koningsstraat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Penguin chicks Luuk and Winny 1

Heugelijk babynieuws: twee jonge Humboldtpinguïns geboren in SEA LIFE
ZRG Winnaars Booth Eben 23 websize

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem is ‘Zorgwerkgever van het Jaar’, ook AZ Groeninge valt in de prijzen
Rode Kruis

Alweer een record: zo veel bracht de pleisteractie van Rode Kruis-Vlaanderen dit jaar op
Faire ronde

Acht West-Vlaamse gemeenten laten inwoners eerlijke handel ontdekken tijdens 'De Faire Ronde'
Drinkwater

Bezorgdheid over kraanwater blijft: schooltje laat ouders kiezen tussen flessen- en kraanwater
Tekenactie1

Geen opvangplek voor heel wat baby's en peuters
Aanmelden