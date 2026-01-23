"De stad bedankt ook brandweer, politie, medische diensten en andere betrokken hulpverleners voor hun snelle en professionele inzet," klinkt het. "Alle gedachten gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die bij dit verlies betrokken is."

Bij de brand kwamen twee mensen om, onder wie Betty Laleman, een vrouw van 74. Ook een man van 77 bleef in de brand. De negen andere bewoners van het project konden ontkomen, en zijn er minder erg aan toe, nog één iemand ligt in het ziekenhuis