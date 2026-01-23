6°C
Oos­ten­de rouwt na zwa­re brand: stad opent rouw­re­gis­ter, Film­fes­ti­val start met minuut stil­te bij sterlegging

Brand oostende 3

De Stad Oostende opent een rouwregister naar aanleiding van de tragische brand in La Colomba, een begeleid-wonenproject, waarbij twee mensen om het leven kwamen.

Bezoekers kunnen hun medeleven betuigen in OC De Ballon of online via de stadswebsite. Het rouwregister is dagelijks toegankelijk tijdens de openingsuren van het ontmoetingscentrum. 

"De stad bedankt ook brandweer, politie, medische diensten en andere betrokken hulpverleners voor hun snelle en professionele inzet," klinkt het. "Alle gedachten gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die bij dit verlies betrokken is."

Bij de brand kwamen twee mensen om, onder wie Betty Laleman, een vrouw van 74. Ook een man van 77 bleef in de brand. De negen andere bewoners van het project konden ontkomen, en zijn er minder erg aan toe, nog één iemand ligt in het ziekenhuis

Slachtoffer brand oostende
Nieuws

Twee doden bij uitslaande brand in centrum voor begeleid wonen in Oostende: "oorzaak is accidenteel"
De redactie
Brand Brand La Colomba Oostende

