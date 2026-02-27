Oostende komt met nieuwbouwproject Ankerhavn

Het project omvat vier residenties met 87 lichtrijke appartementen en twee buurtgerichte handelsruimtes. Het heeft grote ramen, private buitenruimtes en een binnengebied. Elk appartement heeft twee terrassen en een ruime leefruimte met grote ramen. Op het gelijkvloers bevinden zich de commerciële ruimtes, terwijl de kelderverdieping een ruime fietsenberging en 15 opslagruimtes herbergt. De kusttram is vlak om de hoek, dus er is een vlotte verbinding met de hele stad.