In 2022 bleek uit een politieanalyse dat het aantal verkeersongevallen in Oostende hoger lag dan het West-Vlaamse gemiddelde. Per 100 kilometer weg zijn er 30 ongevallen in Oostende, terwijl het gemiddelde op 20 ligt. De snelheidsverlaging zorgde dus niet voor minder ongevallen. De stad benadrukt dat vooral ingrepen in de weginfrastructuur noodzakelijk zijn om de veiligheid te verhogen.