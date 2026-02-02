Oostende bouwt nieuwe omheining om zeehonden op het Klein Strand te beschermen
In Oostende is de stad begonnen met de bouw van een nieuwe omheining om de zeehonden op het Klein Strand te beschermen. De vorige houten omheining heeft het begeven tijdens een storm. Tegen het einde van de week moet het nieuwe hekken er staan. Klaar voor de krokusvakantie zodat de vele wandelaars niet te dicht bij de zeehondjes komen en de dieren met rust laten.
Bulldozers aan het werk op Het Klein Strand in het centum van Oostende. Ze effenen het strand voor ze een nieuwe omheining plaatsen. Die is nodig om wandelaars en vooral honden weg te houden van de zeehonden die hier komen uitrusten.
"Er zijn veel mensen die de hondjes loslaten maar op het Klein Strand is dat verboden", aldus Greet Verboven van North Seal Team. "Wij houden de strekdam in de gaten dat er geen loslopende honden zijn. Eens de omheining terug staat blijven de mensen echt altijd achter de omheining staan."
Zo'n zeehondenrustplaats midden in de stad is behoorlijk uniek. Ondertussen is dit een vaste stek geworden voor heel veel zeehonden. Vorige zondag werden er 13 gespot. De week daarvoor maar liefst 21. Een record. Enkele dagen geleden spoelde er aan de andere kant van de strekdam een pup aan.
"De zeehondjes moeten normaal gezien, altijd als ze aan land komen, aan de waterlijn blijven", vertelt Greet verder. "In het geval dat er problemen zijn of geluidshinder is, dat ze meteen in zee kunnen. Vandaar dat wij de bewaking hier op het strand doen. Deze namiddag is het terug hoog water. We blijven er constant bij zodat we zeker zijn dat het zeehondje terug in het water is."