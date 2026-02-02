Bulldozers aan het werk op Het Klein Strand in het centum van Oostende. Ze effenen het strand voor ze een nieuwe omheining plaatsen. Die is nodig om wandelaars en vooral honden weg te houden van de zeehonden die hier komen uitrusten.

"Er zijn veel mensen die de hondjes loslaten maar op het Klein Strand is dat verboden", aldus Greet Verboven van North Seal Team. "Wij houden de strekdam in de gaten dat er geen loslopende honden zijn. Eens de omheining terug staat blijven de mensen echt altijd achter de omheining staan."

