Voor de regio Midwest betekent dit een bijkomende vermindering van 1,8 miljoen euro, bovenop een eerdere besparing van 0,6 miljoen euro. Dat komt neer op een daling van 11% van het exploitatiebudget, terwijl de gemiddelde besparing op Vlaams niveau 3,7% bedraagt. Daarmee treft deze beslissing de regio Midwest aanzienlijk harder dan andere regio’s. Bovendien beschikt Midwest in 2026, met een budget van 16,9 miljoen euro, al over het laagste exploitatiebudget van alle Vlaamse vervoerregio’s.

