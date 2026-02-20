13°C
Ook Ver­voer­re­gio Mid­west ver­zet zich tegen nieu­we bespa­rin­gen op open­baar vervoer

Ook de gemeenten van de vervoerregio Midwest maken zich ernstig zorgen over de opnieuw aangekondigde besparingen op het openbaar vervoer. Deze bijkomende ingrepen komen bovenop eerdere besparingsrondes en zetten de uitrol van basisbereikbaarheid verder onder druk. Gisteren gaven ook al de Vervoerregio Oostende en Westhoek kritiek.

Voor de regio Midwest betekent dit een bijkomende vermindering van 1,8 miljoen euro, bovenop een eerdere besparing van 0,6 miljoen euro. Dat komt neer op een daling van 11% van het exploitatiebudget, terwijl de gemiddelde besparing op Vlaams niveau 3,7% bedraagt. Daarmee treft deze beslissing de regio Midwest aanzienlijk harder dan andere regio’s. Bovendien beschikt Midwest in 2026, met een budget van 16,9 miljoen euro, al over het laagste exploitatiebudget van alle Vlaamse vervoerregio’s.

Ook Vervoersregio Oostende misnoegd over besparingen bij De Lijn

Gebrek aan transparantie en inspraak

Denis Fraeyman Voorzitter vervoerregio Midwest: “De Lijn laat systematisch na om de partners in de vervoerregioraad te informeren over het gebruik van de lijnen in de regio. De kwartaalrapporten en de jaarevaluatie van 2025 werden ondanks herhaald aandringen niet aangeleverd. Gemeenten en andere partners worden hierdoor verrast door de voorgestelde ingrepen en kunnen hun rol niet opnemen zoals het decreet dat voorziet."

Vervoersregio Westhoek verzet zich gedeeltelijk tegen de besparingen bij De Lijn

"De aangekondigde besparingen staan haaks op het regeerakkoord, waarin werd gesteld dat de vervoerplannen in vertrouwen zouden worden uitgevoerd en dat een budgettair groeipad de verdere uitbouw van het openbaar vervoer mogelijk zou maken. Vandaag blijft dat groeipad uit en zit de regio opnieuw in een krimpscenario. De reiziger blijft verweesd achter: minder aanbod, minder betrouwbaarheid, minder perspectief.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

