Het onderzoek naar de feiten is ondertussen helemaal afgerond. Volgens de verdediging is Noël D. in de gevangenis mentaal verder achteruitgegaan, maar de gerechtspsychiaters kwamen tot de conclusie dat de verdachte wel degelijk toerekeningsvatbaar is. In die omstandigheden wil het Brugse parket hem voor het hof van assisen brengen op verdenking van moord. De verdediging vroeg met succes om Noël D. voorlopig onder elektronisch toezicht te plaatsen. Volgens meester Pieterjan Dens stelden de gerechtsdeskundigen vast dat zijn cliënt geen enkel gevaar voor de maatschappij vormt.