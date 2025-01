De echtgenoot werd een week na de feiten voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van moord. De zeventiger bekende dat hij tijdens een banale discussie met een hamer op haar hoofd had geslagen. Naar eigen zeggen had hij nooit de bedoeling om haar om het leven te brengen.

Volgens de verdediging is de man in de gevangenis mentaal verder achteruitgegaan, maar de gerechtspsychiaters kwamen tot de conclusie dat de verdachte wel degelijk toerekeningsvatbaar is.