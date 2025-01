De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad vond plaats in De Wielingen in deelgemeente Wenduine, en daar kwamen veel mensen op af. Het was de eerste keer sinds de fusie van Klemskerke, Vlissegem en Wenduine tot De Haan, in 1976, dat de gemeenteraad in Wenduine samenkwam.

De zitting verliep rustig, de 23 gemeenteraadsleden legden hun eed af. In De Haan hebben Lijst Burgemeester van burgemeester Wilfried Vandaele en Bewust samen 21 van de 23 zetels. Voluit heeft als oppositiepartij de overige twee zetels.