De diefstal kwam in september 2024 aan het licht. Op het politiebureau van de scheepvaartpolitie in Zeebrugge bleek 24.000 euro te weinig in een kluis te zitten. Naar aanleiding van die vaststelling startte de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen een onderzoek.

De meest logische piste is dat de dader binnen het korps gezocht moet worden. Het onderzoek naar de diefstal heeft echter geen verdachte opgeleverd.