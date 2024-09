Dat geld wordt in een kluis bewaard en om de zoveel tijd naar de bank gebracht en op een rekening van Buitenlandse Zaken gestort. De medewerker die daarvoor verantwoordelijk is, was enkele maanden in ziekteverlof en ontdekte bij terugkeer dat er 24.000 euro ontbrak. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Een administratieve vergissing, een verkeerde berekening of een slordigheid worden intussen uitgesloten. Volgens An Berger van de federale politie gaat het onderzoek uit van diefstal.

Voor externen zou het zowat onmogelijk zijn om in de kluis te raken. Je hebt een pasje en een code nodig om in de beveiligde zone te komen.