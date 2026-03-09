“Onder strikte voorwaarden”, maar wel groen licht: Brouns verleent omgevingsvergunning voor Ventilus
Minister van Omgeving Jo Brouns heeft een omgevingsvergunning verleend voor het Ventilusproject in West-Vlaanderen. Netbeheerder Elia krijgt daarmee groen licht om de werken op te starten, al zijn er strikte voorwaarden opgelegd om de impact op mens en omgeving te beperken.
De omgevingsvergunning geldt voor vijf onderdelen van het Ventilusproject, dat het hoogspanningsnet tussen Zeebrugge en Avelgem moet versterken. Het project moet ervoor zorgen dat elektriciteit van windparken op de Noordzee veilig en efficiënt naar het binnenland kan worden vervoerd.
De vergunningen hebben betrekking op:
- Het ondergrondse kabeltracé van Zeebrugge tot Brugge (Gezelle),
- De uitbreiding van het hoogspanningsstation Gezelle,
- De verbinding Gezelle–Izegem (bovengronds en ondergronds),
- De uitbreiding van het hoogspanningsstation Izegem,
- De versterking van de bestaande lijn Izegem–Avelgem.
In Brugge komen ondergrondse kabels tussen het strand van Zeebrugge en het hoogspanningsstation Gezelle. Tussen Brugge en Izegem wordt een combinatie van nieuwe bovengrondse lijnen, ondergrondse kabels en versterkte infrastructuur voorzien. In Izegem en Lendelede wordt het bestaande station uitgebreid. De verbinding tussen Izegem en Avelgem blijft op het huidige tracé, maar wordt technisch aangepast.
Minister Jo Brouns: “Met deze beslissing bieden we duidelijkheid en maken we vooruitgang mogelijk. Ventilus is een belangrijk project voor de toekomst van Vlaanderen, waarbij een sterk elektriciteitsnet wordt gecombineerd met respect voor de leefomgeving en de gezondheid van de bevolking.”
Duizenden reacties van omwonenden
Tijdens het openbaar onderzoek in het najaar van 2025 kwamen meer dan 2.500 reacties binnen. Na aanpassingen door Elia volgde een tweede inspraakronde, goed voor nog eens zo’n 500 reacties.
De bezwaren en adviezen van inwoners, lokale besturen en andere betrokkenen werden verwerkt in het dossier. Dat leidde tot bijkomende maatregelen, zoals groenbuffers, aandacht voor waterbeheer, herstel van terreinen na de werken en een werforganisatie die hinder voor omwonenden, landbouw en verkeer moet beperken.
Aandacht voor gezondheid en monitoring
Bij de beoordeling van de vergunning is ook gekeken naar de impact op mens en milieu. Daarbij ging bijzondere aandacht naar de blootstelling aan elektrische en magnetische velden. Volgens de overheid voldoen de plannen aan de geldende normen en zijn ze opgesteld volgens het voorzorgsprincipe.
"Waar mogelijk zijn de nodige maatregelen toegepast om blootstelling te beperken en om de infrastructuur zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. Ook veiligheid, geluid, mobiliteit en waterbeheer werden mee in rekening gebracht", klinkt het in een persmededeling.
Na de zomer wil minister Brouns een eerste deel van een monitoringnetwerk operationeel maken om elektromagnetische straling van hoogspanningslijnen op te volgen. Een proefproject daarvoor werd eerder al succesvol afgerond.
Compensaties voor omwonenden en bedrijven
Netbeheerder Elia bevestigt dat er een compensatiebeleid komt voor omwonenden, landbouwers en bedrijven. Voor omwonenden zijn de maatregelen al uitgewerkt. Voor bedrijven wordt deze zomer een concreet kader voorgesteld, in overleg met ondernemersorganisaties.
Minister Brouns: “Mensen die hinder ondervinden van Ventilus moeten hier op een eerlijke en correcte manier voor gecompenseerd worden. We rekenen erop dat die engagementen worden nageleefd en zullen daar strikt op toezien.”
Aan deze voorwaarden moet Elia voldoen:
Aan de vergunning zijn uitgebreide voorwaarden gekoppeld. Zo moeten tijdelijke werfzones na afloop volledig worden hersteld en geldt een verplichte heraanplant van groen. Er zijn ook maatregelen rond natuur- en soortenbescherming, onder meer tijdens het broedseizoen.
Daarnaast gelden regels om schade aan bodem en water te vermijden en wordt hinder beperkt via communicatieverplichtingen, een klachtenregister en beperkingen op lawaai en verlichting.
Ook per deelproject zijn bijkomende voorwaarden opgelegd, onder meer voor strand- en duinherstel aan de kust, boscompensatie, waterbeheer en bescherming van fauna en flora. Met die maatregelen wil de overheid de impact van Ventilus zo veel mogelijk beperken en de uitvoering strikt opvolgen.