Het Vlaams Belang is, na Actie en Team8600, de derde grootste fractie in Diksmuide. Zij krijgen vier weken na de gemeenteraadsverkiezingen nu het initiatiefrecht in handen om een nieuw bestuur te vormen. Om een meerderheid te vormen moeten ze samenwerken met Actie! of Team8600, maar makkelijk wordt dat niet.

“Dat betekent een moeilijke puzzel die we moeten oplossen. Momenteel staan die niet te springen om met ons samen te werken. En toch nodigen we ze beide uit. Ik denk dat het een vorm van beleefdheid is”, zegt Marc Riviere van Vlaams Belang Diksmuide.