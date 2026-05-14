Twee maanden lang mag onze kustwacht een walvisachtige drone van de Oostenrijkse fabrikant Schiebel testen. Het onbemande toestel zal vanop afstand worden aangestuurd en in regen en wind vliegen. Eén van de zaken waar hij kan helpen, is het redden van transmigranten in nood.

"Momenteel zenden we bemande middelen uit die zowel moeten zoeken als redden", klonk het bij Dries Boodts, directeur van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC). "Het zou ideaal zijn als die bemande middelen (eenmaal ter plaatse) enkel nog moeten redden. Hij kan eigenlijk heel ons werkingsgebied bestrijken, tot aan de Britse zeegrens. Hij kan uren in de lucht blijven en kan ook vooral heel wat wind aan."