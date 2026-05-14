Onbemande drone ondersteunt kustwacht twee maanden lang bij controles op Noordzee
De kustwacht heeft er tijdelijk een paar nieuwe ogen bij: een onbemande drone zal tot begin juli de Noordzee bewaken. Tot begin juli zal het worden ingezet om transmigranten in nood op te sporen en vervuiling op zee sneller te detecteren. Twee keer per dag zal de drone opstijgen van bij de militaire kazerne in Lombardsijde (Middelkerke). Ons land krijgt de drone in bruikleen van het Europees Agentschap voor de Maritieme Veiligheid, ook Frankrijk maakt er al gebruik van.
Twee maanden lang mag onze kustwacht een walvisachtige drone van de Oostenrijkse fabrikant Schiebel testen. Het onbemande toestel zal vanop afstand worden aangestuurd en in regen en wind vliegen. Eén van de zaken waar hij kan helpen, is het redden van transmigranten in nood.
"Momenteel zenden we bemande middelen uit die zowel moeten zoeken als redden", klonk het bij Dries Boodts, directeur van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC). "Het zou ideaal zijn als die bemande middelen (eenmaal ter plaatse) enkel nog moeten redden. Hij kan eigenlijk heel ons werkingsgebied bestrijken, tot aan de Britse zeegrens. Hij kan uren in de lucht blijven en kan ook vooral heel wat wind aan."
De drone heeft een brandstofmotor en kan tot 6 uur in de lucht blijven, goed voor 200 km zonder bijtanken. "De drone kan ook olieverontreiniging op zee gaan opsporen en als visserijcontrole ingezet worden", vertelt Nathalie Balcaen van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. "Ook de scheepvaart kan nauw gelet in de gaten gehouden worden."
Krachtige zoom
De voorbije week waren er oefeningen met de Franse en Nederlandse kustwacht. Met de dronehaven zet de Belgische Marine weer voet aan wal in kamp Lombardsijde. "Het voordeel van de drone is dat het goedkoper is dan een helikopter of een schip, om dezelfde taken uit te voeren", vertelt Tanguy Botman van de Admiraal Belgische Marine. "Het gaat ook veel vlugger, het is flexibeler. Lombardsijde is een ideale ligging, dicht bij de zee. Het is een militair terrein, dus ook makkelijk om het administratief te regelen."
Vanuit de commandokamer krijgen de dronepiloten instructies. "We zeggen waar ze naartoe moeten gaan, welke opdrachten ze moeten uitvoeren, welke schepen ze moeten gaan bekijken, enzovoort", aldus Maxime, luitenant van de Belgische Marine. "De camera op de drone is supergoed. We kunnen dingen zeer nauwkeurig zien, want de zoom is zeer krachtig. Wij kunnen bijvoorbeeld hier op drie kilometers een kleine boot goed zien. We kunnen tellen hoeveel mensen aan boord zijn."