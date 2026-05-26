OnafhankelijkGroenLinks wil snelle oplossing voor spooroverweg in Zandvoorde
© Google Streetview
De lokale partij de O mens vraagt dat het dossier rond de spooroverweg in de Stationsstraat in Zandvoorde dringend wordt gedeblokkeerd. De partij heeft daarvoor een officieel verzoekschrift ingediend bij het stadsbestuur van Oostende, de provincie West-Vlaanderen en Infrabel.
Aanleiding is het dodelijke spoorwegongeval in Buggenhout, maar ook meldingen van ongeruste buurtbewoners uit Zandvoorde. Volgens de O mens doen zich aan de overweg in de Stationsstraat geregeld gevaarlijke situaties voor tijdens de spitsuren.
De partij zegt dat bestuurders de spooroverweg oprijden terwijl er aan de overkant geen plaats is. Daardoor bestaat het risico dat voertuigen op de sporen komen stil te staan wanneer de slagbomen sluiten.
Laatste overweg
De overweg in de Stationsstraat is volgens de O mens de laatste actieve spoorwegovergang op Oostends grondgebied. Dagelijks kruisen er scholieren, fietsers en zwaar verkeer de sporen van de drukke spoorlijn tussen Brugge en Oostende.
De partij verwijst ook naar het Masterplan Fiets van de Vervoerregio Oostende. Daarin is een ondertunneling in Zandvoorde opgenomen. Volgens de O mens zit het dossier achter de schermen echter vast door een discussie over de financiering van onder meer de omliggende wegenis en mogelijke onteigeningen.
Budgettair
Ze vragen dat het stadsbestuur, de provincie en Infrabel tot een oplossing komen. “De fysieke veiligheid van de inwoners van Zandvoorde en andere weggebruikers mag niet de gijzelaar worden van een discussie over centen”, zegt Angelo Flederick van de O mens.
Ook Yves Miroir pleit voor snelle actie. Volgens hem moeten de plannen voor de tunnel en de wegenis onmiddellijk worden gedeblokkeerd.
Meer controles
In haar verzoekschrift schuift de O mens ook tijdelijke maatregelen naar voren. Zo vraagt de partij om een mobiele ANPR- of roodlichtcamera te plaatsen aan de Stationsstraat. Die moet bestuurders beboeten die de signalisatie negeren.
Daarnaast pleit de partij voor fysieke politiecontroles tijdens de spitsuren en voor extra markeringen op het wegdek, zodat voertuigen niet meer op de sporen blijven staan. Ook een mogelijke omleiding voor zwaar verkeer tijdens de schooluren moet volgens de partij onderzocht worden.
Tot slot vragen ze een infomoment voor de inwoners van Zandvoorde. Zo wil de partij meer duidelijkheid voor buurtbewoners die zich zorgen maken over de veiligheid aan de overweg.