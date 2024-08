Het geweld tegen humanitair personeel is nog nooit zo groot geweest, schrijven ze. 2023 was het dodelijkste jaar voor hulpverleners, toen in totaal 595 mensen het slachtoffer werden van aanvallen en er 280 om het leven kwamen. In 95 procent van de gevallen ging het om incidenten waarbij lokaal personeel betrokken was.

De drie organisaties vragen om meer inspanningen. Zo vragen ze om gratis rechtshulp voor getroffen humanitaire personeel en hun families. Ze willen ook meer investeringen in personeelsomkadering en geestelijke gezondheidszorg, zoals traumatherapie voor overlevenden.