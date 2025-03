Focus en WTV waren daar voorloper in, maar dat gebeurde tot voor kort elk vanuit een eigen vzw. Door de fusie zullen Focus en WTV sterker staan in een veranderend medialandschap, zegt Vlaams minister van media Cieltje Van Achter.



"Door regionale omroepen te bundelen, zorgen we voor een sterkere en efficiëntere mediasector in Vlaanderen," zegt minister van Media Cieltje Van Achter. "Zo kunnen we blijven investeren in journalistieke kwaliteit en lokale verhalen die er écht toe doen."

Voor u als kijker of lezer verandert er weinig: we blijven elke dag nieuws en programma's maken dat dicht bij de kijker staat. En ook online brengen we snel regionaal nieuws tot bij u.