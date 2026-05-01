Nu Vlaam­se rege­ring min­der keu­rin­gen wil, vre­zen zij voor hun job: werk­ne­mers auto­keu­ring leg­gen werk neer

Werknemers van verschillende keuringsstations in Vlaanderen hebben vanmiddag een uur het werk neergelegd uit protest tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder. Ook in het keuringsstation van Roeselare werden tijdelijk geen voertuigen gekeurd.

De Vlaamse regering wil dat wagens minder vaak naar de autokeuring moeten. Volgens de vakbonden dreigen daardoor jobs te verdwijnen bij de keuringscentra. 

Tijdens de actie werden gedurende een uur geen voertuigen toegelaten in verschillende keuringsstations in Vlaanderen. Ook bestuurders die in Roeselare een afspraak hadden, moesten tijdelijk wachten.

Technische gebreken langer onopgemerkt

De vakbonden stellen dat een mogelijke verlaging van de keuringsfrequentie ertoe kan leiden dat technische gebreken bij voertuigen langer onopgemerkt blijven, met een verhoogd risico op ongevallen tot gevolg. Ook waarschuwen ze voor een toename van het aantal verkeersovertredingen en boetes, die volgens hen deels zouden moeten dienen om verminderde keuringsinkomsten te compenseren.

Ook de consument dreigt volgens het vakbondsfront te worden getroffen. De mogelijke afschaffing van de verplichte tweedehandskeuring zou het risico op fraude en misleiding bij de aankoop van voertuigen vergroten.

Jens Lemant

Jens Lemant
Celien Tanghe

Celien Tanghe
Belga
