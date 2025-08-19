Volgens de vredesorganisaties helpt het Spaanse CAF mee bouwen aan metrolijnen tussen Jeruzalem, in Israël en enkele nederzettingen op bezet Palestijns grondgebied.

Ludo De Brabander van Vrede vzw: "Je mag volgens de conventies van Genève, dus waar het oorlogsrecht staat ingeschreven, geen deel van je eigen bevolking transfereren naar gebieden die je bezet. Dat is ook het standpunt van de Europese Unie, van de Verenigde Naties en dergelijke meer. En dus CAF is medeplichtig aan het in stand houden van die bezetting. Dus wij willen ons niet uitspreken over concrete cases. Alstom was actief in datzelfde project als waar CAF nu inzit, maar heeft zich onder internationale druk teruggetrokken. Wij vinden dat alle bedrijven zich moeten houden aan de internationale rechtsregels."