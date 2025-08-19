27°C
Nu ook vre­des­or­ga­ni­sa­ties naar Raad van Sta­te tegen mega­be­stel­ling NMBS: CAF actief in bezet Pales­tijns gebied’

Enkele vredesorganisaties trekken naar de Raad van State tegen de beslissing van de NMBS om een megabestelling te plaatsen bij de Spaanse treinbouwer CAF. De Franse treinbouwer Alstom, met een fabriek in Brugge, grijpt zo naast de bouw van 180 treinstellen, goed voor 1.7 miljard euro. 

"CAF bouwt mee aan metrolijnen in bezet Palestijns grondgebied"

Alstom geeft strijd om NMBS-treinstellen nog niet op

Volgens de vredesorganisaties helpt het Spaanse CAF mee bouwen aan metrolijnen tussen Jeruzalem, in Israël en enkele nederzettingen op bezet Palestijns grondgebied.

Ludo De Brabander van Vrede vzw: "Je mag volgens de conventies van Genève, dus waar het oorlogsrecht staat ingeschreven, geen deel van je eigen bevolking transfereren naar gebieden die je bezet. Dat is ook het standpunt van de Europese Unie, van de Verenigde Naties en dergelijke meer. En dus CAF is medeplichtig aan het in stand houden van die bezetting. Dus wij willen ons niet uitspreken over concrete cases. Alstom was actief in datzelfde project als waar CAF nu inzit, maar heeft zich onder internationale druk teruggetrokken. Wij vinden dat alle bedrijven zich moeten houden aan de internationale rechtsregels."

"CAF is medeplichtig aan het in stand houden van de Palestijnse bezetting"

Ludo De Brabander van Vrede vzw
Alstom

Alstom zelf stapte eerder opnieuw naar de Raad van State. Die zaak komt binnenkort voor. Enkele weken later verwachten ze een uitspraak.

