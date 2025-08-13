De Franse treinbouwer Alstom, met een fabriek in Brugge, het vroegere Bombardier, geeft zich nog niet gewonnen in het dossier van de levering van honderden nieuwe treinstellen voor spoorwegmaatschappij NMBS. De Raad van State zal zich opnieuw buigen over de aanduiding van het Spaanse CAF als voorkeursbieder voor de miljardenbestelling.
"We bevestigen dat Alstom zijn wettelijke rechten blijft uitoefenen bij de Raad van State in België wat betreft de aanbesteding", zo heeft woordvoerster Caroline Courtin maandag aan Belga gezegd. Meer wil het bedrijf daar niet over kwijt.
Herbevestiging
De NMBS duidde eind februari CAF aan als voorkeursbieder voor de levering van mogelijk tot 600 nieuwe treinstellen. De Raad van State schorste die eerste beslissing echter, omdat ze niet transparant genoeg was. Eind juli herbevestigde de NMBS de eerdere beslissing. Ook na een aantal herberekeningen bleek CAF de beste kandidaat op basis van alle gehanteerde criteria, voor Alstom en het Duitse Siemens.
De vakbonden vrezen dat de keuze voor CAF het einde kan betekenen van de Alstom-fabriek in Brugge. Daar legden maandag nog enkele werknemers even het werk neer, omdat ze duidelijkheid wilden van de directie. Die gaf uitleg, waarop het werk werd hervat.
Nieuwe procedure
Na de werkonderbreking verwees Pascal van Hove van de socialistische vakbond ABVV al naar de procedure bij de Raad van State. "We moeten de uitspraak van de Raad van State afwachten", zei de vakbondsman. "Op 29 augustus komt de zaak voor. Enkele weken later volgt normaal gezien de uitspraak."
Op 29 augustus staat er bij de Raad van State inderdaad een zitting gepland waarin Alstom België tegenover de NMBS staat, zo blijkt uit de agenda op de website van de Raad van State.