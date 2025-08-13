De NMBS duidde eind februari CAF aan als voorkeursbieder voor de levering van mogelijk tot 600 nieuwe treinstellen. De Raad van State schorste die eerste beslissing echter, omdat ze niet transparant genoeg was. Eind juli herbevestigde de NMBS de eerdere beslissing. Ook na een aantal herberekeningen bleek CAF de beste kandidaat op basis van alle gehanteerde criteria, voor Alstom en het Duitse Siemens.

De vakbonden vrezen dat de keuze voor CAF het einde kan betekenen van de Alstom-fabriek in Brugge. Daar legden maandag nog enkele werknemers even het werk neer, omdat ze duidelijkheid wilden van de directie. Die gaf uitleg, waarop het werk werd hervat.

