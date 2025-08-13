27°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Alstom geeft strijd om NMBS-trein­stel­len nog niet op

Alstom Brugge 3

De Franse treinbouwer Alstom, met een fabriek in Brugge, het vroegere Bombardier, geeft zich nog niet gewonnen in het dossier van de levering van honderden nieuwe treinstellen voor spoorwegmaatschappij NMBS. De Raad van State zal zich opnieuw buigen over de aanduiding van het Spaanse CAF als voorkeursbieder voor de miljardenbestelling.

"We bevestigen dat Alstom zijn wettelijke rechten blijft uitoefenen bij de Raad van State in België wat betreft de aanbesteding", zo heeft woordvoerster Caroline Courtin maandag aan Belga gezegd. Meer wil het bedrijf daar niet over kwijt.

Herbevestiging

De NMBS duidde eind februari CAF aan als voorkeursbieder voor de levering van mogelijk tot 600 nieuwe treinstellen. De Raad van State schorste die eerste beslissing echter, omdat ze niet transparant genoeg was. Eind juli herbevestigde de NMBS de eerdere beslissing. Ook na een aantal herberekeningen bleek CAF de beste kandidaat op basis van alle gehanteerde criteria, voor Alstom en het Duitse Siemens.

De vakbonden vrezen dat de keuze voor CAF het einde kan betekenen van de Alstom-fabriek in Brugge. Daar legden maandag nog enkele werknemers even het werk neer, omdat ze duidelijkheid wilden van de directie. Die gaf uitleg, waarop het werk werd hervat.

Alstom Brugge 3
Nieuws

Werknemers Alstom Brugge leggen even het werk neer en vragen duidelijkheid aan directie

Nieuwe procedure

Na de werkonderbreking verwees Pascal van Hove van de socialistische vakbond ABVV al naar de procedure bij de Raad van State. "We moeten de uitspraak van de Raad van State afwachten", zei de vakbondsman. "Op 29 augustus komt de zaak voor. Enkele weken later volgt normaal gezien de uitspraak."

Op 29 augustus staat er bij de Raad van State inderdaad een zitting gepland waarin Alstom België tegenover de NMBS staat, zo blijkt uit de agenda op de website van de Raad van State.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
NMBS Alstom Bombardier Raad van State

Meest gelezen

Wzc
Nieuws

Medewerker WZC steelt medicatie en verkoopt die door
Verbod zwemkledij
Nieuws

Twee vrouwen in bikini verwonden agenten en zullen voor rechter moeten verschijnen
Vechtpartij Waregem
Nieuws

Zwaargewonde bij massale vechtpartij in Waregem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Alstom Brugge 3

Werknemers Alstom Brugge leggen even het werk neer en vragen duidelijkheid aan directie
Boontjes Esen 1

Horafrost kan oogst niet verwerken na brand dus deelt groentekweker boontjes gratis uit
Wzc

Medewerker WZC steelt medicatie en verkoopt die door
Sluis1

Vernieuwing van historische sluis Twee Speyen in Brugge gestart
Tabakswinkel

Politie kan vier daders klissen bij mislukte overval op tabakswinkel
2017-08-03 00:00:00 - Personeel gevangenis staakt

Man van 45 ontsnapt uit de gevangenis van Ruiselede
Aanmelden