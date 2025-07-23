25°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Werk­ne­mers Alstom Brug­ge leg­gen even het werk neer en vra­gen dui­de­lijk­heid aan directie

Alstom Brugge 3

Enkele werknemers van trein- en busbouwer Alstom in Brugge hebben maandag even het werk neergelegd. De aanleiding is de beslissing van spoorwegmaatschappij NMBS om voor de Spaanse treinbouwer CAF te kiezen als voorkeursbieder voor de levering van nieuwe treinstellen. De werknemers vroegen duidelijkheid en informatie aan de directie en gingen nadien weer aan de slag.

De werknemers legden spontaan het werk neer bij het begin van hun shift maandagochtend. Na een kort gesprek met de vakbonden besloot de directie uitleg te verschaffen en werden alle werknemers samengebracht in de refter van het bedrijf. "Daar gaf de directie meer uitleg over de situatie en werden vragen van werknemers beantwoord", zegt hoofdafgevaardigde van ABVV Pascal van Hove. Nadien zijn de werknemers allemaal terug aan de slag gegaan

Alstom Brugge 3
Nieuws

Tegenvaller voor Alstom Brugge: NMBS kiest toch voor Spaanse CAF ondanks goedkopere Belgische optie
Belga
Alstom

Meest gelezen

Wzc
Nieuws

Medewerker WZC steelt medicatie en verkoopt die door
Verbod zwemkledij
Nieuws

Twee vrouwen in bikini verwonden agenten en zullen voor rechter moeten verschijnen
Vechtpartij Waregem
Nieuws

Zwaargewonde bij massale vechtpartij in Waregem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Boontjes Esen 1

Horafrost kan oogst niet verwerken na brand dus deelt groentekweker boontjes gratis uit
Sluis1

Vernieuwing van historische sluis Twee Speyen in Brugge gestart
Aardappel2

Waste Warriors willen één miljoen aardappelen van afvalberg redden
Claires

Juwelenketen Claire's legt de boeken neer, honderdtal jobs bedreigd
Visart

Brugge zal regels voor zomerbars allicht verstrengen, nu is er "een ongelijke strijd"
Prei2

Wereldprimeur: eerste grootschalige teelt van hydroprei gestart in Ieper
Aanmelden