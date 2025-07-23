De werknemers legden spontaan het werk neer bij het begin van hun shift maandagochtend. Na een kort gesprek met de vakbonden besloot de directie uitleg te verschaffen en werden alle werknemers samengebracht in de refter van het bedrijf. "Daar gaf de directie meer uitleg over de situatie en werden vragen van werknemers beantwoord", zegt hoofdafgevaardigde van ABVV Pascal van Hove. Nadien zijn de werknemers allemaal terug aan de slag gegaan