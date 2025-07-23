Werknemers Alstom Brugge leggen even het werk neer en vragen duidelijkheid aan directie
Enkele werknemers van trein- en busbouwer Alstom in Brugge hebben maandag even het werk neergelegd. De aanleiding is de beslissing van spoorwegmaatschappij NMBS om voor de Spaanse treinbouwer CAF te kiezen als voorkeursbieder voor de levering van nieuwe treinstellen. De werknemers vroegen duidelijkheid en informatie aan de directie en gingen nadien weer aan de slag.
De werknemers legden spontaan het werk neer bij het begin van hun shift maandagochtend. Na een kort gesprek met de vakbonden besloot de directie uitleg te verschaffen en werden alle werknemers samengebracht in de refter van het bedrijf. "Daar gaf de directie meer uitleg over de situatie en werden vragen van werknemers beantwoord", zegt hoofdafgevaardigde van ABVV Pascal van Hove. Nadien zijn de werknemers allemaal terug aan de slag gegaan