80 amfibievoertuigen zorgden vandaag voor spektakel op het kanaal Brugge-Oostende. Vanuit Beernem vertrokken de wagens, die zowel op land als op water kunnen rijden, richting Brugge. Heel wat nieuwsgierigen zakten naar Beernem af om het bijzondere tafereel te aanschouwen.
Deze ochtend varen er niet alleen standaard binnenschepen op het kanaal Brugge-Oostende, maar ook 80 amfibievoertuigen uit heel Europa. De voertuigen, die zowel op de weg als in het water rijden, trokken tal van kijklustigen naar de oevers en bruggen tussen Beernem en Brugge.
“De meeste voertuigen komen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals de landingsvoertuigen van D-Day”, vertelt organisator Benjamin Moens. “Onze wagen is van Duitse makelij, maar er zijn er ook van Engelse oorsprong en zelfs recent gebouwde exemplaren.”
Nostalgie
Voor veel toeschouwers was het een nostalgisch moment. “Je ziet ze soms op vakantie, maar dit is toch bijzonder”, zegt een grootouder. “Voor ons is het pure nostalgie, voor ons kleinkind een fantastische belevenis.”
“Met een hendel koppel ik de wielen los en zet ik de schroeven in gang. Dan varen we gewoon op de motor.”
De amfibievoertuigen variëren van kleurrijke auto’s tot bootvormige modellen. “De onderkant is volledig afgesloten en dankzij draaiende schroeven kunnen ze vooruit”, legt een deelnemer uit. “Met een hendel koppel ik de wielen los en zet ik de schroeven in gang. Dan varen we gewoon op de motor.”
De tocht maakt deel uit van een jaarlijkse bijeenkomst, die dertig jaar geleden begon als een initiatief van een groep vrienden. Dit jaar geldt er een limiet van 80 wagens. Vanuit Beernem gaat het via Brugge naar Deinze en later terug naar Gent.