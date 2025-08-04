Deze ochtend varen er niet alleen standaard binnenschepen op het kanaal Brugge-Oostende, maar ook 80 amfibievoertuigen uit heel Europa. De voertuigen, die zowel op de weg als in het water rijden, trokken tal van kijklustigen naar de oevers en bruggen tussen Beernem en Brugge.

“De meeste voertuigen komen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals de landingsvoertuigen van D-Day”, vertelt organisator Benjamin Moens. “Onze wagen is van Duitse makelij, maar er zijn er ook van Engelse oorsprong en zelfs recent gebouwde exemplaren.”